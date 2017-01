Continuar a ler

Na equipa da casa, destaque para os 17 pontos, 11 assistências e sete ressaltos de James Harden, que ficou, no entanto, em branco nos 'triplos' (zero em cinco), e para os 22 pontos e 12 ressaltos de Clint Capela.



Apesar do desaire, os Rockets são terceiros na Conferência Oeste, com 33 triunfos e 13 derrotas, sendo apenas suplantados pelos Warriors e os San Antonio Spurs (33-9).



Nos outros jogos da ronda, destaque para o terceiro triunfo consecutivo e sexto nos últimos oito jogos dos Philadelphia 76era, que bateram em casa os Portland Trail Blazers por 93-92.

Os Golden State Warriors reforçaram no sábado a liderança da Liga norte-americana de basquetebol profissional (NBA), ao baterem fora os Houston Rockets por claros 125-108.Kevin Durant, com 32 pontos, e Stephen Curry, com 24, lideraram o cinco de Steve Kerr, que passou a somar 37 vitórias e seis derrotas, uma precisamente face aos Rockets, em casa, por 132-127, após dois prolongamentos.

