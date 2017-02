Continuar a ler

"Quando assumiu a presidência, não teve o cuidado de serenar os grupos que menosprezou durante a campanha. Ainda não disse nada sobre as mulheres, negros, hispânicos, a comunidade LGBT ou os deficientes. Ele está a comportar-se como se nada tivesse acontecido", afirmou o técnico.



Para Popovich, o novo presidente dos Estados Unidos "comportou-se durante a campanha de forma inaceitável, mesmo nojenta", com atitudes que "mostraram que fez tudo para angariar votos".



"Mesmo as pessoas que votaram nele estão a aperceber-se disso, mas, de alguma forma, sentem que Donald Trump merece ser perdoado. A sua personalidade, as suas palavras e as suas decisões são assustadoras", considerou o treinador.



Gregg Popovich, treinador dos San Antonio Spurs, pediu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para ser "mais inclusivo" com as várias comunidades do país "que menosprezou na campanha".Antes do jogo de segunda-feira no recinto dos Indiana Pacers, que os Spurs venceram por 110-106, Popovich, que 'guiou' os texanos a cinco títulos na NBA, lamentou que Donald Trump esteja "a agir como se nada tivesse acontecido" durante a campanha.

Autor: Lusa