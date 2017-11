Continuar a ler

Clint Capela, com 19 pontos, 13 ressaltos e quatro desarmes de lançamento, um dos quais nos instantes finais sobre LeBron James, também ajudou ao quarto triunfo consecutivo dos Rockets, que lideram a Conferência Oeste, com nove vitórias e três derrotas.



O base James Harden foi na quinta-feira decisivo no triunfo dos Houston Rockets sobre os Cleveland Cavaliers, por 117-113, com números que ninguém alcançava na NBA desde Michael Jordan.Com 35 pontos, 11 ressaltos, 13 assistências e cinco roubos de bola, Harden tornou-se no primeiro basquetebolista a conseguir pelos menos 35 pontos, 10 ressaltos, 10 assistências e cinco desarmes no mesmo encontro, desde Michael Jordan em 1989.

Autor: Lusa