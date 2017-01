Continuar a ler

Este foi o 14.º triplo-duplo da temporada do base, que somou pela 18.ª vez mais de 30 pontos e 10 assistências esta época.



Harden marcou 17 dos seus pontos nos últimos 8.19 minutos do encontro, depois do 'rookie' dos Sixers Joel Embiid ter marcado 11 pontos no início do quarto período, que permitiu ao conjunto da casa reduzir uma desvantagem de 12 pontos para cinco. Este foi o 14.º triplo-duplo da temporada do base, que somou pela 18.ª vez mais de 30 pontos e 10 assistências esta época.

O base James Harden tornou-se na sexta-feira no primeiro basquetebolista a conseguir dois triplos-duplos com mais de 50 pontos na mesma temporada da NBA, no triunfo dos Houston Rockets sobre os Philadelphia 76'ers, por 123-118.Em Filadélfia, Harden, terceiro melhor marcador da NBA, marcou 51 pontos - a dois do máximo pessoal -, fez 13 assistências e conseguiu 13 ressaltos.