Westbrook foi o melhor marcador da fase regular, com uma média de 31,6 pontos por jogo, e bateu o recorde de 'triplos-duplos' nesse período, ao conseguir atingir os dois dígitos em três dados estatísticos individuais em 42 jogos.Harden foi o segundo melhor marcador da época, com 29,1 pontos por jogo, enquanto Leonard, que disputa a final da Conferência Oeste, completou a fase regular com uma média de 27,7.Para o 'título' de melhor treinador estão na luta Gregg Popovich (San Antonio Spurs), Mike d'Antoni (Houston Rockets) e Erik Spoelstra (Miami Heat).Os troféus serão entregues em Nova Iorque, numa cerimónia marcada para 26 de junho.