O Barreirense, que se apresentou esta terça-feira na sua sede, está de volta ao escalão primodivisionário e com uma ambição redobrada, depois dos tempos muito difíceis por que passou. O histórico clube, bicampeão em 1957 e 1958, esteve mais de meio século no maior patamar do basquetebol nacional, seguindo-se a saída da Liga em 2012. Passaram-se cinco anos de recuperação financeira e a consequente subida à Liga Placard, com o clube do Barreiro a registar a presença na final da Proliga da temporada transata.

"Definimos como objetivo a permanência na Liga Placard. Uma equipa que sobe, não pode pedir outra coisa. O Barreirense vai assentar o seu plantel num núcleo duro que garantiu a subida, mais cinco reforços para preencher lacunas no jogo exterior e acrescentar centímetros à equipa", revelou o treinador António Paulo Ferreira, que aponta Benfica e FC Porto como principais candidatos ao título, e Oliveirense e Vitória de Guimarães como outsiders.

Realce para a entrada no plantel de dois jogadores oriundos do Benfica, Sérgio Silva, que está emprestado pelo clube da Luz, e André Mendes – ambos com 21 anos –, "dois jovens talentos", segundo o técnico, que conta com mais três estrangeiros, os norte-americanos Phillipe Lawrence (ex-Moycullen, da Irlanda) e Lamonte Thomas (ex-Alcazar, da LEB de Espanha), e o montenegrino Miki Novovic (ex-Valentino Basket, de Itália).

A equipa, a trabalhar há duas semanas, jogará com o naming de Barreirense-Dif Broker, contando ainda com o apoio da edilidade do Barreiro entre os patrocinadores.

Capitão surpreendido com o grupo

O capitão Tiago Raimundo manifestou o seu agrado para com o grupo de trabalho: "Temos grandes expectativas, que são manter a equipa na Liga Placard, pois é o lugar que o clube e a cidade merecem. Os jogadores têm ambição e estão preparados para uma época dura e longa. Estou até surpreendido com este grupo, pois os jogos realizados têm elevado o nosso sentido coletivo, que revela boas qualidades ao nível basquetebolístico e humano. Estou crente numa boa época", considerou o poste do Barreirense. A equipa terá três jogos de preparação, com visita ao Estoril Basket (dia 24) e Eléctrico (29), e em casa com o Estoril Basket (30). A estreia na Liga Placard é frente ao Galitos, dérbi local, a dia 7 de outubro.