O árbitro de 50 anos sentiu-se mal minutos antes do encontro e foi de imediato transportado de ambulância para o hospital Morales Meseguer, com a dupla Boris Krejic/Tanel Suslov a assumoir a arbitragem do embate que os monegascos venceram por 68-63.

O árbitro Gianluca Mattioli faleceu esta sexta-feira numa unidade hospitalar de Múrcia (Espanha) onde se encontrava internado desde terça-feira, dia do UCAM-Monaco, jogo da Liga dos Campeões, antes do qual o italiano se sentiu mal.De acordo com notícias em Espanha e Itália, Mattioli morreu devido a uma infeção que lhe provocou danos renais graves, em condições que não estão ainda totalmente esclarecidas e que já originaram alguns relatos a dar conta da natureza "misteriosa" do vírus que contraiu.