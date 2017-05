Continuar a ler

Ao intervalo, os Wizards estiveram a vencer por dois pontos (55-53), mas no terceiro e quarto períodos os Celtic conseguiram ganhar vantagem e resolver a 'negra', que os coloca na final da Conferência frente aos campeões Cleveland Cavaliers.



"Sabia que seria um grande jogo esta noite. Que não seria nada fácil", disse Isaiah Thomas.



O primeiro jogo frente aos Cavaliers - que venceram as anteriores eliminatórias por 4-0 - será na quarta-feira, naquela que será a primeira presença da formação de Boston na final da Conferência Este desde 2012.



No lado dos Wizards, a figura foi Bradley Beal, com 38 pontos, 24 dos quais no segundo tempo.



Os Boston Celtics garantiram um lugar na final da Conferência Este daao vencerem na segunda-feira os Washington Wizards, por 115-105, no sétimo e último jogo das meias-finais.Isaiah Thomas foi um dos homens do jogo, com 29 pontos e 12 assistências, bem como Kelly Olynyk, com 26 pontos.

