Ivan Kostourkov vai juntar-se a Mário Palma (e Vasco Curado) na seleção da Tunísia. O treinador búlgaro completará a equipa técnica do antigo selecionador nacional tendo em vista a participação da formação tunisina no Afrobasket’2017. "Vou cumprir as mesmas funções que desempenhava na Seleção Nacional. Sou um dos treinadores de campo, com o objetivo de trabalhar os jogadores postes e extremos, para além de fazer o ‘scouting’ das seleções adversárias", disse-nos ontem Ivan Kostourkov, que confessa estar entusiasmado com o projeto que Mário Palma l apresentou. "É um projeto aliciante. Para além de participar no Afrobasket, temos a possibilidade de disputar o Mundial e os Jogos Olímpicos", sublinhou o ex-internacional búlgaro, de 48 anos.No entanto, a viagem para a Tunísia só vai acontecer em junho, uma vez que Ivan Kostourkov quer completar a época no CB Queluz. "Quero cumprir o meu compromisso com o CB Queluz, que tem sido excelente de compreensão", referiu.Por essa razão, Ivan não acompanha a seleção tunisina na fase de qualificação, que decorre já no mês de maio. "Estou confiante que consiga o apuramento", disse o técnico que integrou a Seleção Nacional em junho de 2013.

Autor: Vítor Ventura