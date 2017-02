Continuar a ler

Buddy Hield, das Bahamas, e o letão Kristaps Porzingis assinaram 28 e 24 pontos, respetivamente, enquanto Frank Kaminski foi o melhor marcador da formação norte-americana, com 33.



Este foi o terceiro triunfo da equipa de estrangeiros, entre 'rookies' ou jogadores a cumprirem a segunda temporada na NBA, depois da vitória na primeira edição, em 2015, por 121-112. Os representantes dos Estados Unidos venceram no ano passado, por 157-154.



O programa do fim de semana dedicado ao jogo das 'estrelas' prossegue hoje, com os concursos de lançamentos de três pontos e de afundanços, e termina no domingo, com o embate entre Este e Oeste. Buddy Hield, das Bahamas, e o letão Kristaps Porzingis assinaram 28 e 24 pontos, respetivamente, enquanto Frank Kaminski foi o melhor marcador da formação norte-americana, com 33.Este foi o terceiro triunfo da equipa de estrangeiros, entre 'rookies' ou jogadores a cumprirem a segunda temporada na NBA, depois da vitória na primeira edição, em 2015, por 121-112. Os representantes dos Estados Unidos venceram no ano passado, por 157-154.O programa do fim de semana dedicado ao jogo das 'estrelas' prossegue hoje, com os concursos de lançamentos de três pontos e de afundanços, e termina no domingo, com o embate entre Este e Oeste.

Festival de afundanços no arranque do All-Star Weekend

A seleção mundial venceu, na sexta-feira, o conjunto dos EUA, por 150-141, no jogo entre as Estrelas Emergentes da NBA, integrado no fim de semana 'All Star'.Jamal Murray, o 'rookie' canadiano de Denver, foi eleito o melhor jogador do encontro, com 36 pontos, incluindo nove lançamentos certeiros de três pontos, e 11 assistências.

Autor: Lusa