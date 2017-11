Continuar a ler

"Tudo é muito difícil neste momento para nós. Não conseguimos jogar ao nosso nível durante 48 minutos. A equipa está tocada", admitiu LeBron JamesComo 400 jogos com 30 ou mais pontos na época regular, o '23' dos Cavs juntou-se, ainda assim, a um lote restrito, formado por Michael Jordan (562 jogos), Wilt Chamberlain (515), Karl Malone (435), Kobe Bryant (431) e Kareem Abdul-Jabbar (429).Derrick Rose, com 19 pontos, foi quem mais tentou ajudar LeBron James, enquanto os Pacers tiveram três jogadores na 'casa' das duas dezenas de pontos: Thaddeus Young marcou 26, Darren Collison 25 e Victor Oladipo 23, com o croata Bojan Bogdanovic a acrescentar 17 e o lituano Domantas Sabonis 15 e 12 ressaltos.Com este desaire, os Cleveland Cavaliers seguem fora dos lugares de apuramento para o playoff, no 13.º lugar da Conferência Este, com três triunfos e cinco derrotas. Os Pacers são terceiros, com cinco vitórias e três desaires.