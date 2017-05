James Harden, estrela dos Houston Rockets, está em maus lençóis depois de ter sido associado ao assalto e espancamento de que Moses Malone Junior – filho da lenda da NBA, Moses Malone – foi alvo. O basquetebolista norte-americano foi processado judicialmente por alegadamente ter engendrado o ataque, pagando a vários homens para executarem o ‘serviço’, por causa de um post... no Facebook.

Malone Junior foi impedido de entrar num clube noturno em Houston, tendo sido posteriormente surpreendido por quatro homens armados que o espancaram e assaltaram, ficando sem 14 mil euros em joias e outros bens pessoais. Além das acusações do jovem, várias testemunhas no local relatam que os agressores terão dito que Harden ficou aborrecido com o post de Malone, onde foi criticado por cobrar 220 euros às crianças que pretendem participar no seu campo de treinos.

Continuar a ler