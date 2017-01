Continuar a ler

No Air Canada Center, em Toronto, Montrezl Harrell (28 pontos), Eric Gordon (19) e Trevor Ariza (17) foram as outras figuras da formação de Houston, a terceira da Conferência Oeste a chegar à 30.ª vitória na temporada.



James Harden registou no domingo o décimo triplo-duplo da época ao contribuir com 40 pontos, 11 assistências e 10 ressaltos na vitória dos Houston Rockets sobre os Toronto Raptors, por 129-122.A maior estrela da equipa texana foi decisiva para a oitava vitória consecutiva dos Rockets e manteve-se na corrida à eleição de jogador mais valioso (MVP) da NBA, numa 'corrida' com Russell Westbrook, estrela dos Oklahoma City Thunder e outra das figuras deste início de temporada.

Autor: Lusa