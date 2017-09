Continuar a ler

A mesma confiança e desejo manifestou-nos o técnico José Ricardo, que também se estreia neste cargo pelas águias nas competições internacionais. "Estamos motivados para um jogo que é um ponto alto da nossa época e queremos começar a ganhar a eliminatória já neste primeiro encontro."



Conhecer o adversário



A equipa da Luz viajou para a Áustria levando na bagagem dados sobre a equipa do Kapfenberg Bulls. "Vamos ter de estar muito consistentes defensivamente porque se cometermos um erro eles vão penalizar-nos. E no ataque temos de explorar a linha de 6,75 metros, porque eles são uma equipa que afunda os movimentos defensivos e deixa espaço nas posições exteriores, onde podemos ter muita vantagem", antecipou José Ricardo.



O Kapfenberg Bulls é treinado há alguns anos por Michael Schrittweiser e integra no seu plantel jogadores já com muita experiência dentro da equipa, como o caso do sérvio Bogic Vujosevic, o croata Milan Stegnjaic, o internacional austríaco Jozo Rados e os norte-americanos, Kareem Jamar, Brian Oliver e Mark Coffin.



O Benfica estreia-se hoje na Liga dos Campeões, a nova competição da FIBA Europe, com o objetivo de garantir um lugar na fase de grupos. Na Áustria, o campeão nacional defronta o Kapfenberg Bulls (20 horas portuguesas) no jogo da primeira eliminatória, voltando a encontrar o campeão austríaco na 2ª mão, dois dias depois, na quinta-feira, no Pavilhão da Luz."Será muito importante ir buscar uma vitória fora, mas se não a conseguirmos queremos, pelo menos, deixar o resultado equilibrado", disse o internacional José Silva a Record. Jogador que sabe bem da importância de entrar da melhor forma nesta competição, uma vez que, ao serviço do FC Porto, foi eliminado na época passada pela equipa da Lituânia, Juventus Utena.

