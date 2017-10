Aos 53 anos, Joseph Tsai, dono da Alibaba – gigante chinês de comércio online –, vai gastar uma verdadeira fortuna para passar a deter 49% dos Brooklyn Nets, uma das poucas equipas da NBA com resultados financeiros negativos (perdeu 23,5 milhões de dólares na última temporada, depois de em 2013/14 ter batido um recorde negativo com um prejuízo de 144 milhões).

Segundo avançou a imprensa norte-americana, o empresário nascido em Taiwan mas com cidadania canadiana aceitou pagar 2.300 milhões de dólares a Mikhail Prokhorov para... não ter qualquer poder de decisão no dia a dia da formação nova-iorquina, já que o milionário russo continua a ter a maioria do capital (51%) e, por isso, manterá a capacidade de interferir nos destinos da equipa. Ainda assim consta que o acordo agora selado prevê que Tsai fiquei com uma opção de compra caso o atual sócio maioritário resolva desfazer-se de outra parte (ou da totalidade) das ações que possui.

Continuar a ler

Esta passa a ser a mais avultada operação envolvendo equipas da NBA, suplantando os 2.200 milhões de dólares que, em setembro, mudaram de mãos na venda dos Houston Rockets. A surpresa prende-se com o facto de a equipa não ser, económica mas também desportivamente, das mais apelativas entre as 30 que fazem parte da liga profissional de basquetebol norte-americana. No entanto, vários analistas consideram provável o aparecimento de mais negócios similares. "A valorização da NBA está em alta", dizem.

Autor: Luís Avelãs