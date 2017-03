Continuar a ler

Apesar de não poder contar com o melhor marcador da equipa nas próximas semanas, parece haver algum alívio entre os seus companheiros. "Estou definitivamente aliviado. Pensava que seria pior", admitiu o extremo Draymond Green. "[Kevin Durant] Vai ficar fora de ação por tempo indeterminado, devendo ser reavaliado dentro de quatro semanas. Apesar de não existir uma estimativa relativamente ao seu regresso, não está excluída a possibilidade de acontecer ainda durante a época regular", indicaram os Warriors, que ainda têm 22 encontros para fazer na fase regular, que termina a 12 de abril.

Kevin Durant, uma das estrelas dos Golden State Warriors , lesionou-se com alguma gravidade durante o encontro da passada noite em Washington - onde a sua equipa perdeu por 112-108 com os Wizards - e vai ficar de fora por tempo indeterminado, segundo anunciaram os vice-campeões da NBA, que têm o melhor registo esta época na prova (50 vitórias e 10 derrotas).O extremo norte-americano, de 28 anos, saiu logo no primeiro quarto na sequência de um choque com o colega de equipa Zaza Pachulia, tendo os exames complementares de diagnóstico revelado a existência de uma entorse no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.

