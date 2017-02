Continuar a ler

DeMarcus Cousins segue na companhia do israelita Omri Casspi para os Pelicans, deixando os Sacramento Kings, que, em troca, recebem Tyreke Evans, o rookie Buddy Hield (sexto do draft de 2016) e Langston Galloway.Os Kings, que não conseguiram mais do que vencer 33 jogos, numa época, desde que elegeram Cousins no draft de 2010, terão ainda direito, no próximo draft, às escolhas na primeira e segunda rondas dos Pelicans.Na época 2016/17, Cousins ostenta 27,8 pontos e 10,6 ressaltos de média por encontro, tendo sido eleito para disputar o 'All Star Game', precisamente em Nova Orleães, sendo igualmente o líder das faltas técnicas (17)."Gosto muito do DeMarcus. É um grande rapaz, mas não era a nossa melhor opção para o que estamos a tentar fazer. Desejo-lhe o melhor e espero que esta troca tenha um efeito positivo na sua carreira", acrescentou Divac.Por seu lado, o diretor-geral dos Pelicans, Dell Demps, congratulou-se com a contratação de Cousins, já que há muito procurava dar companhia de qualidade a Anthony Davis."É um momento excitante para os adeptos dos Pelicans, já que continuamos a nossa procura por termos sucesso a longo prazo", explicou Demps.Numa altura em que a NBA está ainda na pausa do 'All Star Game', os Sacramento Kins são nonos na Conferência Oeste (24 vitórias e 33 derrotas), dois lugares à frente dos New Orleans Pelicans (23 triunfos e 34 desaires).As duas equipas lutam por um lugar no playoff, sendo que são os Denver Nuggets que ocupam o oitavo posto no Oeste, o último da conferência que se qualifica para a fase seguinte, com 25 vitórias e 31 derrotas.