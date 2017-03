Continuar a ler

Também Manu Ginóbili, colega de equipa de Aldridge, falou sobre o estado de saúde do companheiro, afirmando ser um tema sensível. "Foi inesperado. É um tema sensível, por isso queremos ter a certeza de que ele ficará bem. Ele está a fazer mais testes e vamos esperar o tempo que for preciso para que ele se sinta melhor e seguro, assim como a equipa", disse o argentino.LaMarcus Aldrige tinha sido diagnosticado com síndrome de Wolff-Parkinson-White - uma anomalia que causa batimentos cardíacos acelerados - em 2007, no final da sua época como estreante, tendo falhado essa fase da temporada. No início de 2011-12, Aldridge esteve de fora também por algum tempo quando voltou a sofrer dos mesmos sintomas.Os San Antonio Spurs defrontam este sábado os Golden State Warriors em jogo importantíssimo para a discussão do 1.º lugar da Conferência Oeste e LaMarcus junta-se a Tony Parker e Kawhi Leonard, ambos lesionados, que também estarão de fora.Do lado dos Golden State serão Stephen Curry, Draymond Green, Klay Thompson e Andre Iguodala a falhar o confronto com os texanos.