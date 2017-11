Desejoso de acabar com a impensável sequência de quatro derrotas, LeBron James apresentou-se em grande em Washington, guiando Cleveland a uma vitória por 130-122 em nova ronda da NBA. No final, após 43 minutos de utilização, somava... 57 pontos!

Verdadeiramente imparável, LeBron converteu 23 (máximo de carreira) dos 34 lançamentos de campo, juntando 11 ressaltos e 7 assistências. Foi a segunda melhor performance pontual do líder dos Cavs enquanto profissional (o recorde está em 61 desde 3 de março de 2014) e o 11º encontro acima dos 50 pontos.

Com esta exibição memorável, LeBron tornou-se também o mais novo (32 anos e 308 dias) jogador da liga a atingir os 29 mil pontos (tem agora 29.049); igualou o máximo de Kyrie Irving como melhor marcador de Cleveland numa partida; juntou-se a Kobe Bryant como os únicos a terem conseguido jornadas de 50 pontos na 15ª época da carreira, estabeleceu um novo máximo pontual na Capital One Arena e fez o jogo 800 consecutivo a marcar pelo menos 10 pontos, mantendo-se na corrida para apanhar o recordista Michael Jordan (866).

No final, sereno, LeBron limitou-se a dizer que se sentiu "sempre muito bem" no jogo. Mas, as palavras elogiosas vieram de todos os lados. Dos colegas, claro, mas também dos adversários. A equipa da casa, aliás, ofereceu-lhe a bola do jogo, enquanto os responsáveis dos Cavs guardaram todo o equipamento utilizado pelo artista. História é história...