Neste triunfo caseiro, James ajudou os Cavaliers com 25 pontos, 14 ressaltos e oito assistências, enquanto pelo lado dos City Thunder de pouco valeram os 20 pontos, 12 ressaltos e 10 assistências de Westbrook.



Na contabilidade total, LeBron James é o oitavo melhor marcador de sempre da NBA, com um total de 27.938 pontos (representou os Miami Heat por quatro épocas).



LeBron James, a maior figura dos Cleveland Cavaliers, tornou-se no domingo o primeiro jogador dos atuais campeões da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA) a superar os 20.000 pontos, no triunfo sobre os Oklahoma City Thunder.No primeiro jogo da época entre as duas equipas, disputado na Quicken Loans Arena de Cleveland, James contribuiu com 25 pontos para o triunfo dos Cavs, por 107-91, 'abafando' o 24.º triplo-duplo de Russel Westbtook na temporada, o 61.º da carreira.

Autor: Lusa