O base Kyrie Irving, com 23 pontos, também ajudou os 'Cavs' a conseguirem a quarta vitória consecutiva e a 10.ª seguida sobre os Knicks.



Os Cavaliers seguem na primeira posição da Conferência Este, com 40 vitórias e 16 derrotas, enquanto os Knicks são 12.os, com 23 triunfos e 35 desaires.



Com 50 pontos no terceiro período, os Golden State Warriors, melhor equipa da NBA (48 vitórias e nove derrotas), bateram os Los Angeles Clippers, quartos do Oeste (35-22), por 123-113.



LeBron James conseguiu na quinta-feira um triplo-duplo na vitória dos campeões Cleveland Cavaliers sobre os New York Knicks, por 119-104, no regresso à NBA após a pausa para o All Star Game.Pela 48.ª vez na carreira, LeBron James conseguiu chegar aos dois dígitos em três dados estatísticos, com 18 pontos, 13 ressaltos e 15 assistências.

Autor: Lusa