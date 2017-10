Continuar a ler

O regresso de Kyrie Irving a Cleveland, algumas semanas depois de ter trocado os Cavs pelos Boston Celtics, ou a estrela LeBron James, ficaram para segundo plano, bem como, no final, a vitória da equipa da casa (102-99).No momento da lesão, os restantes jogadores perceberam a gravidade da mesma, com alguns a rezarem, enquanto as pessoas na assistência colocavam as mãos na cara, e Hayward tinha, literalmente, o pé esquerdo em suspenso."É a pior lesão que vi na minha carreira", disse no final Irving, que ficou prostrado durante longos minutos, abraçado aos colegas enquanto Gordon Hayward era assistido pelos responsáveis médicos.O extremo, de 27 anos, tinha chegado esta época à formação de Boston, proveniente dos Utah Jazz, com a qual assinou um contrato de 108 milhões de euros por quatro épocas.Após o jogo, o técnico dos Celtics, Brad Stevens revelou que Hayward sofreu uma dupla fratura, com luxação da tíbia e do tornozelo, e que o seu tempo de paragem é ainda indeterminado.