Mencionado pelo colega José Silva, o extremo Betinho Gomes mostrou-se feliz com o regresso à Seleção Nacional depois de ter falhado as últimas convocatórias devido a lesão. "De regresso e pronto para dar tudo, muito contente por reencontrar os meus companheiros e ansioso para ajudar em tudo o que for possível. Vamos tentar jogar como equipa", referiu o extremo que representa os italianos do Trento.



Para a Seleção portuguesa ficar com as portas do Europeu’2021 escancaradas, ainda há um longo caminho pela frente. É essencial, pois, começar com uma vitória na visita à congénere do Chipre, hoje (17 horas em Portugal continental), no primeiro encontro do Grupo C da fase de pré-qualificação. Portugal é tido como favorito nesta altura da competição, mas não quer dar azo a surpresas, demonstrando ter a lição bem estudada."Não vai ser fácil, os atiradores exteriores do Chipre são muito bons e o poste deles é muito habilidoso debaixo do cesto. Em relação ao processo defensivo, sabemos que se focam mais numa defesa à zona", analisou à Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) o extremo José Silva, mostrando-se confiante na valia individual e coletiva da Seleção Nacional. "Vamos tentar pôr em prática o nosso jogo interior e tentar explorar o exterior do Betinho. Estamos confiantes e vamos numa altura da temporada em que não precisamos de muito treino para afinarmos a pontaria, basta confiarmos nas nossas capacidades."

Autores: Daniel Monteiro