O jogador dos Lakers, da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA), nasceu no Sudão, mas depois de emigrar para o Egipto, radicou-se na Grã-Bretanha, tornando-se cidadão britânico em 2006, tendo mesmo representado a Grã-Bretanha nos Jogos Olímpicos Londres2012."Sou um orgulhoso refugiado. Não seria o que sou hoje se não tivesse a oportunidade de encontrar refúgio num 'porto seguro'. O acolhimento de refugiados salvou muitas vidas. Há inúmeras famílias a escapar das profundezas do desespero", escreveu Luol Deng nas suas contas nas redes sociais.O basquetebolista insistiu que os refugiados "trabalham arduamente para tirar o maior proveito das suas novas casas" e que são "membros produtivos da sociedade"."Apoio todos os refugiados, de todas as religiões, assim como as políticas que os acolheram", frisou o jogador dos Lakers.