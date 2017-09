Continuar a ler

Nas anfitriãs, que no primeiro encontro recuperaram de uma desvantagem de 26 pontos (2-28) para acabarem derrotadas por um (84-85), destaque ainda para os 14 pontos de Lindsay Whalen e os 12 de Rebekkah Brunson.



Por seu lado, Candace Parker, com 17 pontos, seis assistências e cinco ressaltos, foi a melhor das Sparks, que tiveram posse de bola para empatar ou passar para a frente do jogo, com 13,1 segundos para jogar, mas foram 'traídas' por um 'turnover' de Chelsea Gray (15 pontos).



As Minnesota Lynx empataram na terça-feira a final dos playoffs da WNBA, ao vencerem em casa as campeãs Los Angeles Sparks por 70-68.Sylvia Fowles, com 13 pontos e um recorde em finais de 17 ressaltos, liderou as Lynx, que chegaram ao final do primeiro período a vencer por 18 pontos (28-10) e lideraram por um máximo de 20 (46-46 e 48-28), já na segunda parte.

Autor: Lusa