O novo selecionador nacional, de 57 anos, sucede assim no cargo a Mário Palma, considerado o treinador com o currículo mais rico do basquetebol português e que decidiu, no passado mês de outubro, aceitar um convite para treinar a seleção da Tunísia.Mário Gomes foi, durante várias temporadas, o 'fiel escudeiro' e técnico adjunto de Palma, tanto nos clubes (Benfica, Estrelas da Avenida e 1º de Agosto), como em diversas seleções nacionais (Angola, Jordânia e Portugal).Gomes irá acumular o cargo de diretor técnico nacional com o papel de selecionador nacional. "A federação irá proceder à reestruturação e reforço da sua estrutura técnica com o objetivo de a dotar com maior capacidade de resposta para as necessidades de desenvolvimento do basquetebol português", diz ainda o comunicado da FPB.A primeira prova de fogo de Mário Gomes ocorrerá em agosto deste ano, com a participação de Portugal no ciclo de pré-qualificação para o Mundial de 2019 e no qual a seleção defrontará a Bielorrússia e a Bulgária.Mário Gomes é o quarto selecionador nacional escolhido pela FPB na última década. Antes, exerceram este cargo o ucraniano Valentyn Melnychuk (entre 2003 e 2007), o espanhol Moncho López (2008-2010) e Mário Palma (2011-2016).Como técnico principal de clubes, Gomes iniciou a sua carreira no Algés, tendo ainda passado por Benfica e Barreirense.