A Tunísia, orientada pelo antigo selecionador português Mário Palma, estreou-se esta sexta-feira na qualificação para o Campeonato do Mundo de 2019 com uma vitória diante da Guiné, por confortáveis 96-56. Na segunda jornada do Grupo A os campeões africanos medem forças já este sábado com o Chade.Na América, os Estados Unidos também entraram em prova com o pé direito. Os campeões do Mundo em título derrotaram Porto Rico, por 85-78.