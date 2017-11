Continuar a ler

"É um jogo especial para mim pois estive oito épocas em Ovar, não foram oito dias. Mas a partir do momento em que começa o jogo sou profissional e defendo a minha equipa. Quando entrar em campo vou querer ganhar, tal como todos os meus colegas", disse o português, em declarações ao site do clube.



A 9.ª da jornada do campeonato contará esta quinta-feira (21.00) com um duelo entre FC Porto e Ovarense, um duelo tradicionalmente complicado para os dragões."Vai ser um jogo difícil, num campo tradicionalmente complicado para nós. A Ovarense contratou recentemente um jogador novo e creio que está melhor, mas queremos fazer a nossa parte, que é chegar lá e ganhar. Aproveitámos esta paragem para treinar, e precisávamos mesmo de treinar. Acredito que estamos preparados", analisou Miguel Miranda, atleta do FC Porto que também já representou os vareiros.

Autor: Diogo Jesus