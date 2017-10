Continuar a ler

Uma das grandes culpadas pelas Lynx terem levado a decisão do título para casa foi Sylvia Fowles, que marcou 22 pontos, mais quatro do que Odyssey Sims e cinco do que Nneka Ogwumike, as melhores marcadoras das Sparks.



Na quarta-feira, as Lynx vão tentar conquistar o seu quarto título em sete anos, enquanto as Sparks tentam ser a primeira equipa a vencer dois títulos consecutivos desde 2002, um feito conseguido na altura igualmente pela equipa de Los Angeles.

As Minnesota Lynx venceram no domingo, fora, as Los Angeles Sparks, por 80-69, e obrigaram a um decisivo quinto encontro na final da (WNBA).A jogar em casa, as Sparks não conseguiram festejar perante o seu público o segundo título consecutivo e vão tentar repetir o que fizeram em 2016, quando venceram em Minnesota na negra.

