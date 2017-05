Portugal vai passar a estar diretamente ligado à NBA através da Junior League, competição destinada a jovens de 11 e 12 anos que decorrerá de outubro próximo a fevereiro de 2018. Mas que é exatamente este projeto? Trata-se de uma iniciativa que a liga profissional norte-americana já implantou em diversos países e que tem como principal objetivo proporcionar, desde cedo, a prática desportiva. Pelo meio, a ideia é fidelizar as crianças ao basquetebol (algo assumido na apresentação por Manuel Fernandes, presidente da Federação) e, claro, à NBA, um ‘mundo’ que cada vez mais tem adeptos espalhados por todas as latitudes. "Juntos com a Federação podemos criar um projeto que promova a prática saudável e ensine os valores do jogo", afirmou Jesus Bueno, ‘vice’ da NBA.

A competição vai envolver 60 equipas mistas representantes de outros tantos estabelecimentos de ensino, 30 na zona da Grande Lisboa e outras tantas do Grande Porto. A ideia é recriar uma temporada da NBA, razão pela qual as 30 formações de cada liga serão divididas em duas conferências ou seis divisões de cinco equipas cada.

As oito melhores equipas de cada conferência – tal como sucede na verdadeira NBA – avançam para o playoff que, neste caso, será disputado com eliminatórias diretas, até se encontrarem os dois finalistas. No final, como não poderia deixar de ser, os vencedores terão direito a anéis de campeão, seguindo a peculiar tradição do basquetebol norte-americano. Mas, ainda antes dos jogos, as escolas aderentes terão de participar no draft. Este, porém, não visa escolher os jogadores, mas sim os nomes das equipas, pois cada escola ficará associada a uma equipa da NBA, jogando com os respetivos equipamentos oficiais. O evento promete ser um enorme sucesso e está, desde já, a agitar o desporto escolar, pois mesmo os jovens que ainda não têm qualquer ligação ao basquetebol desejam alinhar num programa tão atrativo e que, no limite, poderá ser a rampa de lançamento para que Portugal volte a ter jogadoras na WNBA ou, pela primeira vez, na NBA. Ticha Penicheiro, embaixadora do evento, tal como ‘Betinho’ Gomes, assim o espera. "É preciso trabalhar e sonhar", diz.

Autor: Luís Avelãs