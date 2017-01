Continuar a ler

A O2 Arena, com capacidade para 15.000 espetadores, voltou a acolher um jogo da NBA e a deixar uma boa impressão ao comissário."Esta é a sétima vez que jogamos na O2 Arena. É um pavilhão maravilhoso e acredito que os jogadores sentem-se em casa a jogar aqui", elogiou Adam Silver.Silver reiterou que Londres "tem sido sempre um dos melhores anfitriões" e que, apesar do campeonato "estar a meio", o jogo disputado em Londres "foi muito importante, até porque vários jogadores trouxeram familiares para conhecerem a cidade"."Esperamos aumentar o número de jogos [fora do continente da América do Norte]. Ainda não temos planos específicos, tudo depende dos pavilhões e do interesse do mercado", explicou o comissário da NBA.As passagens pela Europa derivam também, segundo Adam Silver, pelo facto de 25 por cento dos basquetebolistas que jogam na NBA, "precisamente 113, nasceram fora dos Estados Unidos e metade são europeus"."A Europa continua a ser um lugar muito importante para o basquetebol", sublinhou o responsável.