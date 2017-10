Continuar a ler

De acordo com a imprensa de Chicago, o momento de tensão entre os dois jogadores deu-se durante um treino na tarde de terça-feira e a discussão aumentou de tom, até que Mirotic enfrentou Portis e o norte-americano deu um murro no espanhol ficando este no chão por vários minutos até ser transportado para o hospital.Nikola Mirotic assinou há pouco tempo um novo contrato com os Chicago Bulls, prologando o vínculo com a equipa por mais 2 anos, com um contrato de 27 milhões, e vai agora enfrentar um período de paragem indefinido.