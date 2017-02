Continuar a ler

Nikola Jokic conseguiu o segundo triplo-duplo da sua carreira, com 17 pontos, 21 ressaltos e 12 assistências, num encontro em que o 'rookie' Juancho Hernangomez assinou 27 pontos, Will Barton 24 e Jameer Nelson 23.Nos Warriors, Kevin Durant foi o melhor marcador, com 25 pontos, dois dias depois do seu regresso a Oklahoma City, sem impedir o nono desaire da formação na temporada, igualando o total da época passada, quando venceram 73 encontros na fase regular.Depois da derrota no sábado frente aos New York Knicks, por 94-90, os San Antonio Spurs regressaram aos triunfos, impondo-se aos Indiana Pacers, por 110-106.