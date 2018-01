A Oliveirense recebeu e venceu o FC Porto por 81-66, num encontro da 14.ª jornada da Liga Placard de basquetebol. Desta forma, o conjunto de Oliveira de Azeméis mantém a perseguição ao líder Benfica - que também ganhou este sábado -, ao passo que os dragões perderam terreno para o duo da frente e foram mesmo igualados pelo V. Guimarães no último lugar do pódio.O extremo Arnette Hallman foi o MVP do encontro, com 17 pontos e 14 ressaltos diante da antiga equipa. Do lado do FC Porto, William Sheehey destacou-se com 15 pontos e 4 ressaltos.