Dois jogos, duas derrotas. É este o pecúlio do FC Porto no campeonato nacional de basquetebol. Este domingo, no Dragão Caixa, a equipa de Moncho Lopez foi derrotada pela Oliveirense (93-78), que por sua vez contabiliza três vitórias em outros tantos jogos.Os dragões apenas se superiorizaram no primeiro parcial (21-18) porque depois o jogo foi todo da Oliveirense. João Guerreiro, com 17 pontos, foi o melhor marcador da formação de Norberto Alves, secundado por Travante Williams, Eric Coleman e João Balseiro, com 14. No FC Porto, que soma apenas dois pontos no campeonato, William Hanley fez 17.