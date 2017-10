Continuar a ler

Pedro Nuno não esquece alguns dos profissionais que tiveram mais influência na sua carreira . "Pep Claros foi o técnico com quem mais aprendi. Foi meu treinador no CAB Madeira (2004-2006) – venceu a Taça de Portugal em 2005 – e depois trabalhei com ele no Canadá. Houve outro treinador que também me marcou, o Jorge Araújo, na Ovarense, com quem aliás continuo a conversar", conta-nos o novo líder do Illiabum. Aos 46 anos, este antigo jogador que brilhou na Ovarense, Aveiro Basket, Oliveirense, CAB e Vagos, além de ter jogado ainda na Bélgica, Espanha e Uruguai, e de ter vestido a camisola da Seleção 72 vezes, decidiu em 2009 abraçar a carreira de treinador, ao serviço do Vagos. "Joguei desde os meus 14 anos, primeiro na Naval e depois na Ovarense, onde fiz toda a minha formação e onde vivi a melhor fase da minha carreira. Aprendi em todos os clubes por onde passei o que naturalmente me deu um traquejo para a minha vida de treinador."

O Illiabum protagonizou a surpresa da 1ª jornada da Liga Placard, ao vencer o FC Porto no Dragão Caixa, por 80-76. No comando da equipa que viajou desde Ílhavo está um nome sobejamente conhecido no basquetebol português, Pedro Nuno."O nosso objetivo é ir ao playoff, de modo a garantirmos a permanência. A vitória com o FC Porto foi importante, mas não vale nada se não ganharmos o próximo jogo, com o Galitos. Temos de por os pés no chão e encarar a realidade", avisou o treinador.

Autor: Vítor Ventura