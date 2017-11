Continuar a ler

A grande figura do encontro acabou por ser LaMarcus Aldridge, nascido em Dallas e que marcou 32 pontos no regresso a casa, permitindo aos San Antonio Spurs isolarem-se no terceiro lugar da Conferência Oeste, com nove vitórias e cinco derrotas.A fazer uma época negativa, os Mavericks, com esta derrota, passaram a ter o pior registo na NBA, com duas vitórias em 15 encontros, ocupando o último posto do Oeste.No lado oposto estão os Boston Celtics, que lideram o Este, ao somarem o 13.º triunfo consecutivo, depois de terem começado a temporada com duas derrotas - nunca nenhuma equipa tinha conseguido tantos triunfos consecutivos depois de começar com duas ou mais derrotas.Marcus Morris marcou 21 pontos e 10 ressaltos e o 'rookie' Jayson Tatum fez 19 pontos no triunfo dos Celtics, que voltaram a contar com Kyrie Irving, jogador que entrou em campo com uma máscara depois de ter sofrido uma pequena fratura na cara.Numa noite com apenas três jogos, os Toronto Raptors impuseram a quarta derrota da temporada aos Houston Rockets, por 129-113, num duelo entre DeMar DeRozan (27 pontos) e James Harden (38).