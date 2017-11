Continuar a ler

Mário Gomes convocou para este ciclo apenas 12 jogadores, numa competição para a qual lamentou o escasso tempo de preparação."Não concordo nada com este tipo de calendarização imposta pela Federação Internacional, mas é igual para todos os concorrentes", frisou o técnico português.A seleção nacional de seniores masculinos começa a sua campanha na quinta-feira, no Chipre, e depois regressa a Almada para defrontar o Luxemburgo, no domingo.Em fevereiro do próximo ano defronta novamente o Chipre em Almada e fecha a sua campanha de pré-qualificação no dia 28 de junho no Luxemburgo."Apesar de terem estado cerca de um ano sem competirem, não se pense que as seleções de Chipre do Luxemburgo são assim tão fracas. Eles evoluíram notoriamente nos últimos anos. No caso particular de Chipre, basicamente tem o mesmo treinador e o mesmo grupo de jogadores", alertou Mário Gomes.Antes de defrontar a congénere cipriota, a seleção portuguesa realiza apenas quatro treinos.Relativamente à última convocatória da fase de pré-qualificação para o Mundial de 2019, saíram dois jogadores, Arnette Hallman e Pedro Belo, e entraram João Betinho Gomes e Cláudio Fonseca."Gostei muito de trabalhar com os 14 jogadores que participaram na pré-qualificação do Mundial de 2019", acentuou o selecionador nacional, que explicou, sem qualquer tabu, a não convocação do extremo benfiquista João Soares.Para o técnico é apenas uma opção técnica, dando o exemplo de outros basquetebolistas que poderiam ter sido convocados e não o foram."Ainda bem que me fala nisso, pois nada me move e nada tenho contra o João Soares. Foi apenas uma opção técnica. E o João Balseiro e o Miguel Maria Cardoso também poderiam estar neste grupo. A escolha destes 12 elementos é da minha inteira responsabilidade e acho que são as melhores opções para esta competição", justificou Mário Gomes.Nuno Oliveira (Benfica), Tomás Barroso (Benfica), Pedro Pinto (FC Porto) e José Barbosa (Oliveirense).Henrique Piedade (Galitos Barreiro), José Silva (Benfica), Fábio Lima (CAB Madeira) e João Betinho Gomes (Dolomiti Trento, Itália).Miguel Queiroz (FC Porto), João Guerreiro (Oliveirense), Cláudio Fonseca (Benfica) e Stefan Djukic (Quimper, França).23 novembro: Chipre-Portugal, em Nicósia26 novembro: Portugal-Luxemburgo, em Almada22 fevereiro: Luxemburgo-Chipre, no Luxemburgo25 fevereiro: Portugal-Chipre, em Almada28 junho: Luxemburgo-Portugal, no Luxemburgo1 julho: Chipre-Luxemburgo, em Nicósia