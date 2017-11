Continuar a ler

Com 23 pontos e 11 ressaltos, Betinho foi o elemento português em destaque.



O próximo jogo desta pré-qualificação está agendado para domingo, na receção ao Luxemburgo em Almada.





Parciais:

1.º período: 19-16

2.º período: 22-26

3.º período: 21-9

4.º período: 7-16



A Seleção Nacional iniciou esta quinta-feira a pré-qualificação para o Europeu'2021 com uma derrota frente ao Chipre, por 69-67, num jogo disputado em Nicósia.Num encontro em que Portugal foi para o intervalo a ganhar por 42-41, o terceiro período revelou-se fatal. Com apenas nove pontos neste parcial, Portugal deixou escapar de forma decisiva o adversário do Grupo C. Com um triplo no último segundo, Tomás Barroso ainda tentou a vitória, mas sem sucesso.

Autor: Diogo Jesus