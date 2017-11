A Seleção Nacional entrou no apuramento para o Eurobasket'2021 com uma derrota diante do Chipre, mas este domingo colocou-se no trilho dos triunfos ao derrotar o Luxemburgo, por 91-85, na 2ª jornada do Grupo C, em Almada, num jogo que chegou a complicar-se, sobretudo no último período.Destaque para as atuações de Betinho, que terminou o encontro com o estatuto de MVP, mercê dos 20 pontos, 11 ressaltos, 2 assistências e 4 desarmes de lançamento conseguidos ao longo da partida, bem como para Tomás Barroso, que contribuiu para a vitória com 26 pontos, 3 ressaltos, 1 assistência e 1 roubo de bola.Portugal disputa o terceiro jogo desta fase a 25 de fevereiro de 2018, em casa, com o Chipre.