Os departamentos médicos de algumas equipas da NBA não têm mãos a medir por estes dias. A cada jornada surgem notícias de jogadores de baixa, alguns deles com lesões bem graves, que colocam em risco a própria época.

O último a ‘cair’ foi o base dos Atlanta Hawks, Dennis Schroder, que teve de abandonar o encontro diante dos Brooklyn Nets prematuramente devido a uma lesão num tornozelo. Uma ressonância magnética entretanto realizada revelou que não se trata de um problema grave e que provavelmente o jogador falhará apenas a próxima partida.

Já os Clippers receberam boas e más notícias. Boas porque afinal Milos Teodosic não sofreu uma rotura no tendão de Aquiles do pé esquerdo; más porque o jogador sérvio – que teve de recorrer à ajuda dos companheiros para sair do campo – terá de ficar fora de jogo por tempo indeterminado uma vez que lhe foi diagnosticada uma "fascite plantar" no pé.

A praga de lesões na NBA esta época ‘abriu’ com a arrepiante fratura da tíbia de Gordon Hayward (Boston), a que se seguiu a grave lesão no tendão rotuliano do joelho de Jeremy Lin (Brooklyn), na jornada seguinte. Nenhum deles volta a jogar mais esta época.

Pelo meio houve alguns sustos, de Chris Paul e Draymond Green (ambos com queixas nos joelhos), mas que acabaram por se revelar apenas isso, um susto. Parece que está a ser complicado jogar na NBA por estes dias...