Apesar de não ter utilizado a norte-americana Aleighsa Welch, uma das suas basquetebolistas mais influentes, devido a lesão, a Quinta dos Lombos liderou sempre o marcador desde o início, impondo uma maior eficácia de lançamentos de campo - 42% (22/53) contra somente 25% (15/60) das águias, particularmente desinspiradas a lançar ao cesto.A Quinta dos Lombos também imperou na luta das tabelas (43/35) e realizou mais assistências (9/7) do que a turma da Luz, que tem evoluído notoriamente nas duas últimas temporadas, ou seja, desde que se estreou na Liga feminina.A poste canadiana Rashida Timbilla, com um duplo-duplo (15 pontos e 15 ressaltos), acabou por ser a jogadora mais valiosa da competição, tendo sido muito bem acompanhado no conjunto dos Lombos pela extremo Ana Rodrigues, que somou 20 pontos, sete ressaltos e duas assistências.No Benfica, as jogadoras mais valiosas foram a base internacional portuguesa Inês Viana, com dez pontos, sete ressaltos e quatro assistências, além das postes Luiana Livulo e Taylor Ford, ambas com dez pontos e oito ressaltos.30-24Jorge Cabral e Diogo MoraisMarcy Gonçalves (8), Ana Rodrigues (20), Artemis Afonso (9), Carolina Escórcio (7) e Rashida Timbilla (15). Jogaram ainda: Ramses Lonlack (1), Carla Covane, Vânia Sengo e Cláudia VianaJosé LeiteInês Viana, (10), Inês Cruz (5), Cynthia Dias (1), Carly Rosenthal (6) e Taylor Ford(10). Jogaram ainda: Luiana Livulo (10), Joana Ramos (4) e Marta Vargas (4)André Cardoso17-11 (10 minutos), 30-24 (20), 45-36 (30) e 60-50 (final do jogo)cerca de 500 espetadores