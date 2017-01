Continuar a ler

Diante dos débeis Nets, Harden fez 22 pontos, 11 ressaltos e 1 1 assistências em 32 minutos, naquele que foi o seu 12º triplo-duplo da época (21º da carreira). Na Califórnia, um pouco depois, Westbrook respondeu com 36 pontos, 11 ressaltos e 10 assistências (em 36 minutos) e assinou o 20º triplo-duplo da temporada e o 57º desde que entrou na NBA.



Sempre a andar



Perante aquilo a que se tem assistindo nos últimos tempos, parece cada vez mais provável que, no final da fase regular, as duas estrelas – que chegaram a ser companheiros em Oklahoma – possam ostentar médias de triplo-duplo. Dito assim, até dá a ideia de não se estar a falar de uma autêntica raridade. Mas, a verdade é que só Oscar Robertson, em 1961/62 (quando fez 41 triplos-duplos), logrou esse feito, então com 30,8 pontos, 12,5 ressaltos e 11,4 assistências por partida.



Neste momento, com 40 jogos por disputar, Westbrook tem 20 triplos-duplos e continua dentro das médias necessárias para igualar Robertson. Já Harden surge ligeiramente mais ‘discreto’, pois só protagonizou 12 ‘triplos-duplos’ e tem ‘escassos’ 8,3 ressaltos por encontro. Mas, ainda com 39 duelos pela frente, continua também na corrida pela história... onde ambos já têm lugar.



Diante dos débeis Nets, Harden fez 22 pontos, 11 ressaltos e 1 1 assistências em 32 minutos, naquele que foi o seu 12º triplo-duplo da época (21º da carreira). Na Califórnia, um pouco depois, Westbrook respondeu com 36 pontos, 11 ressaltos e 10 assistências (em 36 minutos) e assinou o 20º triplo-duplo da temporada e o 57º desde que entrou na NBA.Perante aquilo a que se tem assistindo nos últimos tempos, parece cada vez mais provável que, no final da fase regular, as duas estrelas – que chegaram a ser companheiros em Oklahoma – possam ostentar médias de triplo-duplo. Dito assim, até dá a ideia de não se estar a falar de uma autêntica raridade. Mas, a verdade é que só Oscar Robertson, em 1961/62 (quando fez 41 triplos-duplos), logrou esse feito, então com 30,8 pontos, 12,5 ressaltos e 11,4 assistências por partida.Neste momento, com 40 jogos por disputar, Westbrook tem 20 triplos-duplos e continua dentro das médias necessárias para igualar Robertson. Já Harden surge ligeiramente mais ‘discreto’, pois só protagonizou 12 ‘triplos-duplos’ e tem ‘escassos’ 8,3 ressaltos por encontro. Mas, ainda com 39 duelos pela frente, continua também na corrida pela história... onde ambos já têm lugar.

Os jogos vão passando, o desgaste físico vai fazendo ‘vítimas’ aqui e ali, mas Russell Westbrook e James Harden, os líderes de Oklahoma e Houston – respetivamente –,teimam em prosseguir num registo que se pensava impossível. A facilidade com que vão colecionando triplos-duplos não deixa ninguém indiferente na Liga, com os elogios a chegarem de treinadores, companheiros de profissão, jornalistas e adeptos. Paradoxalmente, ambos vão relativizando os feitos e repetindo, vezes sem conta, que importante é ganhar jogos e conseguir, o quanto antes, um lugar no playoff.Mas, convenhamos, sempre que o calendário engloba jogos de Oklahoma e/ou Houston... todos querem saber se aconteceu ‘mais do mesmo’. E na ronda de domingo a recente tradição imperou. Em Brooklyn, os Rockets ganharam com toda a facilidade (137-112), enquanto em Sacramento os Thunder precisaram de aguentar a recuperação final dos Kings para segurar um êxito de 122-118.

Autor: Luís Avelãs