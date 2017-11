Continuar a ler

A seleção nacional ficou integrada no Grupo D, a par Grécia, Inglaterra e Israel. Portugal inicia no sábado a campanha frente à congénere grega, pelas 17:30, no Complexo de Desportos de Almada. Segue-se o embate com Israel, no dia 15, em Telavive.Trata-se de uma competição dividida por várias datas, segundo a nova calendarização imposta pela Federação Internacional (FIBA). Portugal volta a jogar em fevereiro de 2018 (recebe a Inglaterra e desloca-se à Grécia) e encerra a participação, em novembro de 2018, com uma receção a Israel e uma deslocação a Inglaterra."O nosso objetivo, nestes primeiros dois compromissos, consiste em vencer pelo menos um jogo para deixarmos as nossas aspirações intactas para o próximo ano", frisou Ricardo Vasconcelos.O selecionador aponta a Grécia como o adversário mais forte do grupo D, diz que Israel é sempre uma seleção complicada e vinca que a Inglaterra procedeu a várias alterações no seu grupo de jogadoras."Não sabemos muito bem o que poderão atualmente valer", assumiu.A poste Luiana Livulo sofreu uma entorse de segundo nível no pé direito e não vai conseguir recuperar a tempo de defrontar a Grécia, ao contrário da base-extremo Maria João Correia, já praticamente recuperada de uma luxação de um dedo da mão.Qualificam-se para a fase final do Europeu, que se realiza na Sérvia e Letónia, os primeiros classificados de cada série (são oito), além dos seis melhores segundos classificados de todos os grupos.Lista de 14 convocadas:Catarina Neves (Benfica), Filipa Bernardeco (Benfica), Michele Brandão (Lokomotiv Trutnov, República Checa) e Inês Viana (CAB Madeira).Maria João Correia (Valencia Basket, Espanha), Marcy Gonçalves (CAB Madeira), Rosinha Rosária (CAB Madeira), Daniela Domingues (AD Vagos) e Carolina Gonçalves (Universidade de Regina, Canadá).Sofia da Silva (Campus Promete, Espanha), Luiana Livulo (Campus Promete, Espanha), Lavínia Silva (Spezzina, Itália), Josephine Filipe (Quinta dos Lombos) e Emília Ferreira (GDESSA Barreiro).