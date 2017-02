Já com CAB Madeira e Terceira Basket com um lugar reservado na final 8 da Taça de Portugal, entram hoje em ação mais dez equipas, cujo objetivo passa por garantir a presença em Gondomar, de 23 a 26 de março, para lutar pela segunda prova mais importante do calendário federativo.

Dos cinco jogos agendados para hoje e referentes aos oitavos-de-final– Ovarense e Lusitânia só jogam no próximo sábado –, destaque-se o que opõe o Esgueira ao Benfica e que constitui um reencontro com a história, uma vez que vai reviver os duelos entre as duas equipas travados na década de 90, nomeadamente as finais da Liga de 1992/93 e 1993/94.

Troca no Galitos Entretanto, o Galitos estreia hoje, frente ao MaiaBasket, o extremo norte-americano Khyle Marshall (25 anos e 1,98 m), oriundo dos franceses do St.Chamond e que rende o bielorrusso Uladzimir Krysevich.

Autor: Vítor Ventura