Russel Westbrook vai tornar-se no basquetebolista mais bem pago de sempre da NBA, depois de ter assinado um novo contrato no valor total de 173 milhões de euros (205 milhões de dólares) num período de cinco temporadas - foi, no fundo, uma renovação, pois o base dos Oklahoma City Thunder tem vínculo até ao próximo verão, ou seja, acabam por ser seis temporadas e 197 milhões de euros (233 milhões de dólares), segundo a informação avançada pela ESPN.Os 205 milhões de dólares em cinco épocas que irão para o bolso de Westbrook ultrapassam assim o recente contrato assinado por Stephen Curry pelos Golden State Warriors, no valor de 201 milhões de dólares (170 milhões de euros) para o mesmo período.Por temporada, Westbrook irá auferir em média 41 milhões de dólares (34,6 milhões de euros), mais do que os 40 milhões de dólares (33,8 ME) de Curry, sendo que ambos, no espaço de três meses, bateram o mítico salário de Michael Jordan nos Chicago Bulls na década de 90 - 33 milhões de dólares -, que durante largos esteve no topo.