Na ronda de sábado, destaque ainda para os desaires dos Cleveland Cavaliers no terreno dos New Orleans Pelicans, por 123-101, dos Los Angeles Clippers na receção aos Detroit Pistons, por 95-87, e dos Houston Rockets em casa frente aos Memphis Grizzlies, por 103-89.



Russell Westbrook, dos Oklahoma City, tornou-se no sábado no primeiro jogador da NBA a impor triplos-duplos a todas as 29 equipas do campeonato.Com 12 pontos, 13 ressaltos e outras tantas assistências na vitória por 101-69 no terreno dos Chicago Bullls, Westbrook, que conseguiu o terceiro triplo-duplo da temporada, estabeleceu o recorde histórico na sua especialidade, o de conseguir números na casa das dezenas em três categorias estatísticas distintas.

Autor: Lusa