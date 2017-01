Continuar a ler

Para o terceiro triunfo consecutivo dos Spurs, contribuiram ainda LaMarcus Aldridge, com 16 pontos e 12 ressaltos, e David Lee, com 14 pontos.LeBron James e Kyrie Irving assinaram 29 pontos para os Cavaliers, que tiveram oportunidade para obrigar a um segundo prolongamento, mas Kevin Love falhou a tentativa para três pontos.Apesar da derrota, os Cavaliers permanecem na liderança da conferência Este (30-12), à frente dos Toronto Raptors (28-15), enquanto os Spurs seguem no segundo posto no Oeste (34-9), atrás dos Golden State Warriors (37-6).