A Escola de Santo André conquistou este domingo a Taça de Portugal feminina de basquetebol ao vencer na final a Quinta dos Lombos, por 64-55, em jogo realizado no Pavilhão Municipal Luís Carvalho, no Barreiro.A equipa liderada pelo treinador Nuno Manaia liderou toda a partida – ao intervalo já vencia, por 33-26 --, chegando a dispor de uma vantagem de 14 pontos no final do 3.º período (52-38).Destaque na equipa do Barreiro para a norte-americana Kamilah Jackson (MVP), que somou um duplo-duplo (20 pontos e 11 ressaltos, que esteve bem acompanhada por Márcia Costa (16 pontos, 7 ressaltos e 7 assistências).Na formação de Carcavelos, Aleighsa Welch foi a mais concretizadora, terminando com 16 pontos e ainda somou 9 ressaltos e duas assistências.

Autor: Vítor Ventura