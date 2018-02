Portugal defronta hoje Chipre, no Pavilhão Multiusos de Sines (16h00), em jogo da 4ª jornada do Grupo C, da fase de pré-qualificação para o Eurobasket’2021.

Para a Seleção Nacional este encontro reveste-se de capital importância, uma vez que o seu adversário de hoje ascendeu ao 1º lugar do Grupo – apuram-se diretamente os primeiros e os segundos melhores de cada poule – depois de vencer na última quinta-feira, o Luxemburgo (67-53), passando a somar já duas vitórias, uma delas precisamente sobre Portugal (69-67) na 1ª jornada deste grupo.

A preparar esta importante partida, a equipa portuguesa cumpriu um estágio de uma semana em Sines, que o selecionador nacional, Mário Gomes, só não considerou quase perfeita, uma vez que se vê privado de Fábio Lima, lesionado no braço direito no treino de sexta-feira. "Os jogadores treinaram bem, com empenho e estão motivados para atingir os nossos objetivos. Foi uma boa semana, com algumas mazelas, a mais grave foi a de Fábio Lima que se lesionou e não pode dar o seu contributo amanhã [hoje]", disse-nos ontem o técnico.

Numa antevisão do encontro de hoje, o técnico português alerta para o perigo cipriota. "Vai ser um jogo difícil. A seleção de Chipre tem mais qualidade do que as pessoas pensam. Tem jogadores experientes e bom lançadores de fora. Mas nós, se tivermos ao nosso nível, vamos vencer", assegurou o selecionador nacional.

O conjunto cipriota, liderado por Pantellis Graviel, tem como principais figuras, os bases Andreas Sizopoulos (1,93 m), Vasilios Kounas (1,93) e Simon Michail (1,84).

Já a Portugal, nestes dois jogos já realizados, tem em Betinho Gomes (21.5 pts e 11 r), Tomás Barroso (16 pts), Fábio Lima (7.5 pts, 5.5 r) – ausente hoje – e Cláudio Fonseca (7.5 pts e 5 r) os atletas com melhores médias.